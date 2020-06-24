До складу угруповання входив співробітник поліції, фото: Сергій Нужненко

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У Кривому Розі затримали злочинну групу, члени якої займалися «вибиванням» неіснуючих боргів з мешканців регіону.

До складу цього злочинного угруповання входили чинний працівник поліції та депутат районної ради, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Усі члени угрупування були жителями Кривого Рогу.

Організатора та двох членів злочинної групи затримали під час отримання 40 тис. дол. — частини від суми, яку нібито комусь заборгував один із місцевих жителів.

Всього від потерпілого зловмисники вимагали сплатити «борг» на суму 160 тис. дол., погрожуючи йому розправою та знищенням майна.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм підозри за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання).

За це правопорушення законодавство передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, кілька місяців тому працівники Царичанського районного суду Дніпропетровської області зазнали масованої атаки з боку колекторів, які вимагали від одного з працівників установи сплатити 20 тис. грн.