Борги шахтарям Зеленський обіцяв виплатити за «пару днів», скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n140211-borgy-shahtaryam-zelenskyy-obicyav-vyplatyty-za-paru-dniv-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 24 червня вийшов до шахтарів зі Львівської області, які другий день протестують під його офісом через невиплату зарплати.

Глава держави пообіцяв за пару днів вирішити питання із заборгованістю перед гірниками за чотири місяці, яка становить 58 млн грн.

Я вам обіцяю — ми все зробимо. Дайте мені пару днів. Я зараз розберуся з «Центренерго», чому вони не виплачують гроші. Їдьте додому до своїх родин, я розберуся, — заявив Зеленський.

Учора працівники шахти «Надія» з міста Соснівка грюкали шахтарським реманентом на Банковій під Офісом президента.

Протестувальники розповіли, що від боргів потерпає майже 800 співробітників шахт. Вони обіцяли, що не повернуться додому, поки не почують конкретики в рішенні цього питання.

Зеленський вдруге за два дні з’являється в інформаційному просторі під час перебування на самоізоляції через COVID-19 в його дружини. Вчора він у відео звернувся до далекобійників і назвав «зас**нцями» тих, хто їздить з перевантаженням і руйнує дороги.