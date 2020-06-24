Вибух гранати на Дніпропетровщині забрав життя молодого хлопця. Фото: ТВ-21

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Ракурс

Вибух гранати розбудив сьогодні вночі мешканців будинку, розташованого на вулиці 8 Березня у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

У результаті вибуху 25-річний місцевий житель отримав численні осколкові поранення ніг та живота. Хлопця було доставлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні, але врятувати йому життя не вдалося, повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Поліцейські та вибухотехніки на місці події виявили кільце з чекою і численні фрагменти осколків гранати, а також інші речові докази.

За попередніми даними, вибухнула бойова граната Ф-1.

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 264 КК України (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів).

Поліцейські займаються встановленням усіх деталей інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», у селищі Краснопавлівка Харківської області п’яний чоловік підірвав себе гранатою. Інцидент стався поблизу лісосмуги.