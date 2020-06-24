Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух гранати на Дніпропетровщині забрав життя молодого хлопця. Фото: ТВ-21

Вибух гранати на Дніпропетровщині забрав життя молодого хлопця (ФОТО)

24 чер 2020, 14:51
999

Вибух гранати розбудив сьогодні вночі мешканців будинку, розташованого на вулиці 8 Березня у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

У результаті вибуху 25-річний місцевий житель отримав численні осколкові поранення ніг та живота. Хлопця було доставлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні, але врятувати йому життя не вдалося, повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Вибух гранати на Дніпропетровщині забрав життя молодого хлопця. Фото: НацполіціяПоліцейські та вибухотехніки на місці події виявили кільце з чекою і численні фрагменти осколків гранати, а також інші речові докази.

Вибух гранати на Дніпропетровщині забрав життя молодого хлопця. Фото: Нацполіція

За попередніми даними, вибухнула бойова граната Ф-1.

За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 264 КК України (недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів).


Поліцейські займаються встановленням усіх деталей інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», у селищі Краснопавлівка Харківської області п’яний чоловік підірвав себе гранатою. Інцидент стався поблизу лісосмуги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿