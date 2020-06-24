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Ракурс
В Україні триває карантин, фото: 5692.com.ua

Карантин послабили у Києві та Львові — що дозволено

24 чер 2020, 14:47
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Карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, відсьогодні послабили у Києві та Львові.

У Львові сьогодні дозволили роботу закладів громадського харчування у приміщеннях, а також спортивних і фітнес-клубів. У цих закладах дозволяється перебування не більше 10 клієнтів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Для працівників власники таких закладів мають забезпечити проведення системного тестування методом імуно-ферментного аналізу (ІФА).

Такі послаблення є вимушеним кроком для збереження малого та середнього бізнесу, — наголосив Садовий і додав, що епідеміологічна ситуація продовжує залишатися непростою.

У Києві відсьогодні дозволили роботу:

  • закладів громадського харчування;
  • басейнів для індивідуального відвідування та вихованців спортшкіл,
  • готелів та інших закладів розміщення;
  • проведення масових заходів із дотриманням протиепідемічних обмежень.

Роботу закладів громадського харчування дозволили в приміщеннях з не більше ніж 10 відвідувачами та не більше ніж чотирма клієнтами за одним столом, повідомляє прес-служба КМДА.

Такі заклади також мають забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, дотримання відстані між столами не менше 1,5 м. Меню в них має бути розміщене для безконтактного ознайомлення біля входу, місця прийняття замовлення або на столах.

Водночас у цих закладах залишається забороненим:

  • функціонування дитячих кімнат;
  • приготування їжі на відкритих кухнях, якщо вони не відгороджені від відвідувачів перегородкою;
  • функціонування буфетів самообслуговування.

Культурно-мистецькі масові заходи мають передбачати наявність не більше однієї особи на 5 кв. м. Відвідувачі мають весь час перебувати у масках та респіраторах, що прикривають ніс та рот. Якщо в залі передбачене стаціонарне розміщення місць для сидіння, відвідувачів мають розміщувати із вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Фан-зони наразі ще заборонені.


У закладах розміщення відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму, за винятком перебування у номері чи кімнаті. Також мають бути вжиті заходи для дотримання клієнтами цих закладів дистанції.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано ще один коронавірусний рекорд.

Джерело: Ракурс


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