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В Украине продолжается карантин, фото: 5692.com.ua
Карантин ослабили в Киеве и Львове — что разрешеноhttps://racurs.ua/n140209-karantin-oslabili-v-kieve-i-lvove-chto-razresheno.htmlРакурс
Карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, с сегодняшнего дня ослабили в Киеве и Львове.
Во Львове сегодня позволили работу заведений общественного питания в помещениях, а также спортивных и фитнес-клубов. В этих заведениях разрешается пребывание не более 10 клиентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Для работников владельцы таких заведений должны обеспечить проведение системного тестирования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА).
Такие послабления является вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса, — подчеркнул Садовый и добавил, что эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться непростой.
В Киеве с сегодняшнего дня позволили работу:
- заведений общественного питания;
- бассейнов для индивидуального посещения и воспитанников спортшкол,
- гостиниц и других средств размещения;
- проведение массовых мероприятий с соблюдением противоэпидемических ограничений.
Работу заведений общественного питания позволили в помещениях с не более чем 10 посетителями и не более чем четырьмя клиентами за одним столом, сообщает пресс-служба КМДА.
Такие заведения также должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м. Меню в них должно быть размещено для бесконтактного ознакомления у входа, места принятия заказа или на столах.
В то же время в этих учреждениях остается запрещенным:
- функционирования детских комнат;
- приготовления пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой;
- функционирование буфетов самообслуживания.
Культурно-художественные массовые мероприятия должны предусматривать наличие не более одного человека на 5 кв. м. Посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот. Если в зале предусмотрено стационарное размещение мест для сидения, посетителей должны располагать со свободным местом рядом, спереди и сзади.
Фан-зоны пока еще запрещены.
В заведениях размещения посетители должны соблюдать масочный режим, за исключением пребывания в номере или комнате. Также должны быть приняты меры для соблюдения клиентами этих заведений дистанции.
Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован еще один коронавирусный рекорд.