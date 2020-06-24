В Украине продолжается карантин, фото: 5692.com.ua

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Карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, с сегодняшнего дня ослабили в Киеве и Львове.

Во Львове сегодня позволили работу заведений общественного питания в помещениях, а также спортивных и фитнес-клубов. В этих заведениях разрешается пребывание не более 10 клиентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Для работников владельцы таких заведений должны обеспечить проведение системного тестирования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА).

Такие послабления является вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса, — подчеркнул Садовый и добавил, что эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться непростой.

В Киеве с сегодняшнего дня позволили работу:

заведений общественного питания;

бассейнов для индивидуального посещения и воспитанников спортшкол,

гостиниц и других средств размещения;

проведение массовых мероприятий с соблюдением противоэпидемических ограничений.

Работу заведений общественного питания позволили в помещениях с не более чем 10 посетителями и не более чем четырьмя клиентами за одним столом, сообщает пресс-служба КМДА.

Такие заведения также должны обеспечить маркировку для соблюдения дистанции в очередях, соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м. Меню в них должно быть размещено для бесконтактного ознакомления у входа, места принятия заказа или на столах.

В то же время в этих учреждениях остается запрещенным:

функционирования детских комнат;

приготовления пищи на открытых кухнях, если они не отгорожены от посетителей перегородкой;

функционирование буфетов самообслуживания.

Культурно-художественные массовые мероприятия должны предусматривать наличие не более одного человека на 5 кв. м. Посетители должны все время находиться в масках и респираторах, прикрывающих нос и рот. Если в зале предусмотрено стационарное размещение мест для сидения, посетителей должны располагать со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Фан-зоны пока еще запрещены.

В заведениях размещения посетители должны соблюдать масочный режим, за исключением пребывания в номере или комнате. Также должны быть приняты меры для соблюдения клиентами этих заведений дистанции.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксирован еще один коронавирусный рекорд.