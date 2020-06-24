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Ракурс
Максимальную сумму анонимного перевода в Раде хотят увеличить в пять раз

Анонимные денежные переводы — в Раде предлагают увеличить сумму в пять раз

24 июн 2020, 14:42
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Суммы денежных переводов, которые можно отправлять анонимно, в Раде хотят увеличить в пять раз. Соответствующий законопроект в парламенте зарегистрировала группа нардепов «Слуги народа».

Автор документа Евгений Шевченко предлагает увеличить максимальную сумму платежа, который осуществляется без идентификации клиента, с 5 тыс. до 25 тыс. грн.

Нардепы-авторы законопроекта считают, что поправка к закону о финмониторинге № 3686 направлена ​​на «защиту и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины».

В документе предлагается внести изменения в закон, поскольку 28 апреля вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».


В апреле максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн. Авторы законопроекта считают, что это создало неудобства для граждан.

С 28 апреля анонимно нельзя отправлять более 5 тыс. грн без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.

Источник: Ракурс


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