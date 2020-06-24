Суму анонімного переказу у Раді хочуть збільшити у п’ять разів

https://racurs.ua/ua/n140208-maksymalnu-sumu-anonimnogo-perekazu-u-radi-hochut-zbilshyty-u-p-yat-raziv.html

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Суми банківських переказів, які можна відправляти анонімно, у Раді хочуть збільшити у п’ять разів. Відповідний законопроект у парламенті зареєструвала група нардепів зі «Слуги народу». Його автор Євген Шевченко пропонує збільшити максимальну суму платежу, яка здійснюється без ідентифікації клієнта, з 5 тис. до 25 тис. грн.

Нардепи-автори законопроекту вважають, що поправка до закону про фінмоніторинг № 3686 спрямована на «захист та забезпечення конституційних прав та свобод громадян України».

У документі пропонується внести зміни в закон, оскільки 28 квітня набув чинності закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У квітні максимальний розмір анонімних готівкових переказів був зменшений з 15 тис. грн до 5 тис. грн. Автори законопроекту вважають, що це створило незручності для громадян.

З 28 квітня анонімно не можна відправляти більше 5 тис. грн без відкриття рахунку, поповнювати рахунки інших людей, поповнювати рахунки в платіжних терміналах на цю суму і платити за отримані товари або послуги. Найчастіше ідентифікація особистості відбувається за допомогою картки з введенням пін-коду, смс-повідомлення або документа, що посвідчує особу.