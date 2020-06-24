Взрыв гранаты на Днепропетровщине унес жизнь молодого парня. Фото: ТВ-21

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Ракурс

Взрыв гранаты разбудил сегодня ночью жителей дома, расположенного на улице 8 Марта в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

В результате взрыва 25-летний местный житель получил многочисленные осколочные ранения ног и живота. Парень был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, но спасти жизнь ему не удалось, сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Полицейские и взрывотехники на месте происшествия обнаружили кольцо с чекой и многочисленные фрагменты осколков гранаты, а также другие вещественные доказательства.

По предварительным данным, взорвалась боевая граната Ф-1.

По факту взрыва правоохранители открыли уголовное производство по ст. 264 УК Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов).

Полицейские занимаются установлением всех деталей инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», в поселке Краснопавловка Харьковской области пьяный мужчина подорвал себя гранатой. Инцидент произошел вблизи лесополосы.