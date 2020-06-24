Долги шахтерам пообещал выплатить Зеленский, выйдя к митингующим, скриншот видео

https://racurs.ua/n140211-dolgi-shahteram-poobeschal-vyplatit-zelenskiy-vyydya-k-mitinguuschim-video.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 24 июня вышел к шахтерам из Львовской области, которые второй день протестуют под его офисом из-за невыплаты зарплаты.

Глава государства пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью перед горняками за четыре месяца, которая составляет 58 млн грн.

Я вам обещаю — мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с «Центрэнерго», почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь, — заявил Зеленский.

Вчера работники шахты «Надія» из города Сосновка стучали касками на Банковой под Офисом президента.

Протестующие рассказали, что из-за долгов страдает почти 800 сотрудников шахт. Они обещали, что не вернутся домой, пока не услышат конкретики по поводу своего вопроса.

Зеленский во второй раз за два дня появляется в информационном пространстве во время пребывания на самоизоляции из-за COVID-19 у его жены. Вчера он в видео обратился к дальнобойщикам и назвал «зас**нцами» тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.