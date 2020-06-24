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Ракурс
Во время задержания, фото: Нацполиция

Несуществующие долги выбивали полицейский и депутат райсовета на Днепропетровщине (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2020, 15:34
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В Кривом Роге задержали преступную группу, члены которой занимались «выбиванием» несуществующих долгов с жителей региона.

В состав этой преступной группировки входили действующий работник полиции и депутат районного совета, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Все члены группировки были жителями Кривого Рога.

Организатора и двух членов преступной группы задержали при получении 40 тыс. долл. — части от суммы, которую якобы кому-то задолжал один из местных жителей.

Всего от потерпевшего злоумышленники требовали оплатить «долг» на сумму 160 тыс. долл., угрожая ему расправой и уничтожением имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

За это правонарушение законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Во время задержания, фото: Нацполиция

Во время задержания, фото: Нацполиция

Во время задержания, фото: Нацполиция

Во время задержания, фото: Нацполиция


Напомним, несколько месяцев назад сотрудники Царичанского районного суда Днепропетровской области подверглись массированной атаке со стороны коллекторов, которые требовали от одного из работников учреждения уплатить 20 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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