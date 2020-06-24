Во время задержания, фото: Нацполиция

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В Кривом Роге задержали преступную группу, члены которой занимались «выбиванием» несуществующих долгов с жителей региона.

В состав этой преступной группировки входили действующий работник полиции и депутат районного совета, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Все члены группировки были жителями Кривого Рога.

Организатора и двух членов преступной группы задержали при получении 40 тыс. долл. — части от суммы, которую якобы кому-то задолжал один из местных жителей.

Всего от потерпевшего злоумышленники требовали оплатить «долг» на сумму 160 тыс. долл., угрожая ему расправой и уничтожением имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство).

За это правонарушение законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, несколько месяцев назад сотрудники Царичанского районного суда Днепропетровской области подверглись массированной атаке со стороны коллекторов, которые требовали от одного из работников учреждения уплатить 20 тыс. грн.