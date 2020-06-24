Драка депутатов в России попала на видео

Драка депутатов. Фото: pdmnews.ru

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Драка депутатов произошла в Российской Федерации. Подрались депутаты Саратовской областной думы, конфликт возник во время обсуждения вопроса о нарушении депутатской этики.

Инцидент случился после того, как председатель мандатной комиссии рассказал о жалобах на недавние нелицеприятные высказывания представителя пропутинской «Единой России» Дмитрия Чернышевского и депутата от Коммунистической партии Николая Бондаренко. Во время обсуждения депутат Анатолий Ципящук бросил в коммуниста пластиковой бутылкой. Об этом 24 июня сообщает издание «Подъем».

После этого в конфликт включились еще несколько депутатов, которые не только махали кулаками, но и обливали друг друга водой. Скандальное заседание длилось более 12 часов.

По словам депутата Дмитрия Чернышевского, драка произошла из-за того, что у кого-то, вероятно, «не выдержали нервы». Депутат добавил, что за неэтичные высказывания на прошлой неделе его временно лишили слова.

Напомним, бельгийский оперный театр «Ла Монне» использовал в своей рекламе сезона 2020−2021 годов драки депутатов Верховной Рады Украины.