Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Драка депутатов. Фото: pdmnews.ru

Драка депутатов в России попала на видео

24 июн 2020, 15:36
999

Драка депутатов произошла в Российской Федерации. Подрались депутаты Саратовской областной думы, конфликт возник во время обсуждения вопроса о нарушении депутатской этики.

Инцидент случился после того, как председатель мандатной комиссии рассказал о жалобах на недавние нелицеприятные высказывания представителя пропутинской «Единой России» Дмитрия Чернышевского и депутата от Коммунистической партии Николая Бондаренко. Во время обсуждения депутат Анатолий Ципящук бросил в коммуниста пластиковой бутылкой. Об этом 24 июня сообщает издание «Подъем».

После этого в конфликт включились еще несколько депутатов, которые не только махали кулаками, но и обливали друг друга водой. Скандальное заседание длилось более 12 часов.

По словам депутата Дмитрия Чернышевского, драка произошла из-за того, что у кого-то, вероятно, «не выдержали нервы». Депутат добавил, что за неэтичные высказывания на прошлой неделе его временно лишили слова.


Напомним, бельгийский оперный театр «Ла Монне» использовал в своей рекламе сезона 2020−2021 годов драки депутатов Верховной Рады Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров