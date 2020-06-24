Порошенка викликали на допит щодо справи про захоплення влади, фото — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n140215-poroshenka-vyklykaly-na-dopyt-u-spravi-pro-zahoplennya-vlady-dokument.html

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Петра Порошенка викликали на черговий допит у Держбюро розслідувань. Цього разу п’ятого президента слідчі хочуть бачити 30 червня о 10.00.

Порошенка допитають у кримінальному провадженні, яке зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади. Справу відкрили за заявою екс-заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Порошенка викликають у ДБР статусі підозрюваного.

Портнов твердив, що п’ятий президент змінив процедуру призначення членів Вищої ради правосуддя під час проведення відповідного конкурсу і це дозволило йому призначати їх поза конкурсом. Порошенко стверджує, що діяв відповідно до закону.

Портнов звинувачував Порошенка у перевищенні службових повноважень і діях, спрямованих на насильницьку зміну влади.

Загалом прізвище п’ятого президента України фігурує у близько 20 кримінальних провадженнях, які були відкриті після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Нещодавно генпрокурор Ірина Венедіктова сказала, що 17 справ відкрив її попередник Руслан Рябошапка і чотири — вона сама. Провадження розпочинали як за заявами певних осіб, так і за рішенням суду.

Один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков повідомляв, що у захисту інформація про ці справи «неповна і неточна», буцімто є принаймні чотири провадження, про існування яких вони знають з неофіційних джерел, проте жодного документу щодо них ані Порошенко, ані адвокати не мають.

18 червня у Печерському суді Порошенку почали обирати запобіжний захід у справі про незаконне призначення Сергія Семочка у Службу зовнішньої розвідки. Суд відновиться 1 липня.