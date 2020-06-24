Зарплати Авакова і Шмигаля виявилися нижчими, ніж у підлеглих. Фото: 112 Україна

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Ракурс

Зарплата міністра України в умовах коронавірусного карантину не повинна перевищувати 47 тис. грн і голови усіх міністерств не стали порушувати в травні встановлений ліміт, крім міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який отримав 48 тис. 624 грн.

Зарплати інших міністрів не перевищили 47 тис. 230 грн. Менше за всіх отримав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков — 38 тис. 20 грн. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заробив 46 тис. 603 грн, повідомляє «Слово і Діло».

однак деякі заступники міністрів отримали значно більше за своїх безпосередніх керівників. Так заступники Авакова отримали від 50 тис. 63 грн до 72 тис. 666 грн і «обскакали» свого керівника за сумою зарплати.

Найбільше отримала заступник міністра розвитку громад і територій України Наталія Хоцянівська — 188 тис. 236 грн. Вона отримала компенсацію за відпустку та премію.

Заступник міністра економіки Юлія Свириденко отримала 96 тис. 622 грн. По 70 тис. 686 грн нарахували зарплати двом заступникам голови Міноборони — Анатолію Петренку та Олександру Поліщуку.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін до кінця карантину обмежив розмір зарплат топ-чиновників. Тепер вони не можуть перевищувати 47 тис. грн.