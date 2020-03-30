Зарплати топ-чиновників скоротять до 43 тис. грн. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135960-zarplaty-top-chynovnykiv-skorotyat-do-43-tys-grn-ale-tilky-do-kincya-karantynu-nardep.html

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Зарплати чиновників Кабінету міністрів, а також інших органів влади на час пандемії і боротьби з коронавірусом скоротяться, але не вдвічі і навіть не на 30%, як повідомлялося раніше, а до 10 мінімальних зарплат — це близько 43 тис. грн.

Проте такі скорочення будуть збережені тільки до кінця карантину, а не до кінця 2020 року, як передбачалося спочатку. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Народний депутат також навів гіпотетичну ситуацію, в якій розповів, як зміни торкнуться топ-чиновників.

Є у нас умовний Сергій. Він працює, припустимо, у Наглядовій раді «Укрзалізниці». Отримує дуже скромні 588 тис. грн. Вчора уряд вирішив, що Сергій буде отримувати до кінця року 411 млн грн. Тобто на 30% менше. Але сьогодні скоротив його зарплату до 10 мінімальних, тобто Сергій замість 588 тис. грн буде отримувати 43 тис. Але не до кінця року, а тільки на час карантину. А ось одразу після карантину знову буде отримувати свої чесно зароблені в поті чола 588 тис. в місяць. І зможе продовжити робити ремонт в квартирі, — зазначив нардеп.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час засідання бюджетного комітету додав, що такі зміни важливі, адже вони дозволять чиновникам «прийти до одного стану з народом та отримувати ті кошти, які отримує звичайний працівник».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати чиновників Кабінету міністрів, а також інших органів влади на час пандемії і боротьби з коронавірусом скоротяться щонайменше вдвічі. Окрім того, Шмигаль хотів на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороду керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній.