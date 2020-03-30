Зарплаты топ-чиновников сократят до 43 тыс. грн. Фото: 24 канал

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Зарплаты чиновников Кабинета министров, а также других органов власти на время пандемии и борьбы с коронавирусом сократятся, но не вдвое и даже не на 30%, как сообщалось ранее, а до 10 минимальных зарплат — это около 43 тыс. грн.

Однако такие сокращения будут сохранены только до конца карантина, а не до конца 2020 года, как предполагалось изначально. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Народный депутат также привел гипотетическую ситуацию, в которой рассказал, как изменения коснутся топ-чиновников.

Есть у нас условный Сергей. Он работает, допустим, в Наблюдательном совете «Укрзализныци». Получает очень скромные 588 тыс. грн. Вчера правительство решило, что Сергей будет получать до конца года 411 тыс. грн. То есть на 30% меньше. Но сегодня сократило его зарплату до 10 минимальных, то есть Сергей вместо 588 тыс. грн будет получать 43 тыс. Но не до конца года, а только на время карантина. А вот сразу после карантина снова будет получать свои честно заработанные в поте лица 588 тыс. в месяц. И сможет продолжить делать ремонт в квартире, — отметил нардеп.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал, что зарплаты чиновников Кабинета министров, а также других органов власти на время пандемии и борьбы с коронавирусом сократятся минимум вдвое. Кроме того, Шмыгаль хотел на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждение руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.