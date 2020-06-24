Під час засідання Харківської міськради, фото: Дмитро Маринін

https://racurs.ua/ua/n140217-kernesa-mojut-oshtrafuvaty-za-vidsutnist-masky-na-zasidannya-miskrady-vyklykaly-policiu-foto.html

Ракурс

Депутатів Харківської міськради можуть оштрафувати за відсутність масок на обличчях під час сьогоднішнього засідання міськради.

Поліція отримала заяву про порушення карантинних вимог під час сьогоднішнього засідання міськради. В результаті на засідання виїжджав екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці, зокрема, опитали свідків. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Колишній депутат міськради Дмитро Маринін повідомив у своєму Фейсбуці, що саме він подав до поліції цю заяву.

Він також опублікував фото відповідного документа.

На сьогоднішньому засіданні міськради, за інформацією місцевих ЗМІ, без маски були міський голова Харкова Геннадій Кернес, перший заступник мера Ігор Терехов та секретар міськради Олександр Новак.

Нагадаємо, працівники Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту почали масово звільнятися, після того, як до цього закладу перевели хворого на коронавірус.