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Ракурс
Ремонт доріг. Фото: Дело.юа

Траса Київ — Одеса частково відремонтована, у Зеленського показали одне фото

24 чер 2020, 16:36
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У Київській області завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ — Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95.

Автошлях ремонтували у межах реалізації програми «Велике будівництво». Дорожники оновили 25 км дороги на території Київської та Черкаської областей. Про це 24 червня повідомила прес-служба Офісу президента.

У Зеленського заявили, що до 2021 року «Укравтодор» планує повне оновлення траси М-05: заплановане проектування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв’язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.

Неподалік Києва вже встановили пункт автоматичного вагового контролю, тут вже автоматично фіксують вагу всіх вантажівок, які їздять цим автошляхом. Наразі пункт проходить сертифікацію та стандартизацію.

Траса Київ- Одеса. Фото: Офіс президента

Голова «Укравтодору» Олександр Курбаков зазначив, незабаром почнуться роботи на 40 км дороги в Київській області, від Білої Церкви до Ставища. Наразі це остання погана ділянка дороги М-05 в області.

Наразі дорожники проектують ділянки для ремонту в трьох областях. Крім того, в цьому році почнуть будувати дорожні розв’язки — одна з них запланована біля Віти Поштової, інша — в Чабанах.


А для збереження автодоріг в «Укравтодорі» планують закупити три майданчики для зважування вантажівок у русі. Також дорожники опрацьовують можливість впровадження довгострокових контрактів на утримання дороги. Наразі в України є один пілотний контракт на семирічне експлуатаційне утримання дороги, який фінансується у рамках спільного проекту з ЄБРР та ЄІБ.

Нагадаємо, у квітні розпочався капітальний ремонт дороги Новобахмутівка — Піски у Бахмутському районі Донецької області. На капремонт шляху з держбюджету виділили 80 млн 544 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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