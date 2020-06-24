Льготная растаможка «евроблях» от «Cлуги народа»: сколько придется заплатить / / Фото: zachem.com.ua

https://racurs.ua/n140193-lgotnuu-rastamojku-evroblyah-iniciiruut-slugi-naroda.html

Ракурс

Растаможка «евроблях» может стать льготной. Для этого «слуги» Андрей Богданец, Сергей Штепа и еще около 40 парламентариев зарегистрировали в Верховной Раде три законопроекта. Нормативные акты освобождают от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года за счет внесения изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Налоговые преференции не распространяются на транспортные средства стандарта Евро-2 (произведенные до 1995 года) и происхождением из России. Владельцы «евроблях», которые уже ввезены на территорию Украины, могут рассчитывать на растаможку авто без санкций в течение 180 дней со дня вступления законов в силу. То есть штрафы не будут применяться при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс. грн в государственный бюджет, пишет «Экономическая правда».

Авторы законопроектов отмечают, что по состоянию на 1 мая в Украине в режиме временного ввоза или транзита находятся 750 тыс. «евроблях». 500 тыс. подержанных авто уже нарушили сроки и условия транзитного ввоза.

Кроме этого, освободить от уплаты акциза в этом году могут участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 т, автобус или прицеп) для личного пользования. Также защитников Украины предлагается освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит около 200 тыс. грн.

Проект закона предусматривает с 1 января следующего года для старых авто, не соответствующих нормам Евро-4, проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский повторно зарегистрировал в Раде законопроект № 1030 об отсрочке штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах.