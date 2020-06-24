Пільгове розмитнення «євроблях» ініціюють «слуги народу» / Фото: zachem.com.ua

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Розмитнення «євроблях» пропонують зробити пільговим. Для цього нардепи-«слуги» Андрій Богданець, Сергій Штепа і ще близько 40 парламентарів зареєстрували у Верховній Раді три законопроекти. Нормативні акти звільняють від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року завдяки внесенню змін до Податкового та Митного кодексів.

Податкові преференції не поширюються на транспортні засоби стандарту Євро-2 (вироблені до 1995 року) і походженням з Росії. Власники «євроблях», які вже перебувають на території України, можуть розраховувати на безсанкційне розмитнення авто впродовж 180 днів з дня набуття законами чинності. Тобто штрафи щодо них не застосовуватимуться за умови сплати всіх митних платежів та добровільної сплати 8,5 тис. грн до державного бюджету, пише «Економічна правда».

Автори законопроектів зазначають, що станом на 1 травня в Україні в режимі тимчасового ввезення або транзиту зареєстровано 750 тис. «євроблях». 500 тис. вживаних авто вже порушили терміни та умови транзитного ввезення.

Окрім цього, звільнити від сплати акцизу цьогоріч можуть учасників та ветеранів АТО, які ввозять один легковий автомобіль (або вантажний повною масою до 3,5 т, автобус або причіп) для особистого користування. Також захисників України пропонується звільнити від сплати ПДВ при ввезенні авто, але за умови, що вартість митних платежів не перевищить близько 200 тис. грн.

Проект закону передбачає з 1 січня наступного року для старих авто, що не відповідають нормам Євро-4, проведення техогляду протягом трьох місяців з моменту реєстрації і надалі не рідше одного разу на два роки.

Нагадаємо, торік у серпні президент Володимир Зеленський повторно зареєстрував у Раді законопроект № 1030 про відстрочку штрафів для власників нерозмитнених автомобілів на єврономерах.