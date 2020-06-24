Javelin для ЗСУ: надійшла пілотна партія ракет за програмою «Міжнародні військові продажі» США

Переносний комплекс Javelin, фото: United States Army

https://racurs.ua/ua/n140192-javelin-dlya-zsu-nadiyshla-pilotna-partiya-raket-za-programou-mijnarodni-viyskovi-prodaji-ssha.html

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Ракети Javelin, призначені для застосування в сучасних протитанкових комплексах, надійшли для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

В межах пілотного проекту за програмою американського уряду «Міжнародні військові продажі» українські військові отримають одну з останніх модифікацій цих ракет — FGM-148E. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

У грудні 2019 року було підписано відповідний контракт на загальну суму 36,5 млн дол.

До України в середині червня надішли ракети та допоміжне обладнання на суму понад 27 млн дол. США.

Отримання решти товарів військового призначення очікується у 2021−2022 роках.

Зазначається, що ЗСУ за цим пілотним проектом отримають не лише озброєння, а й послуги з його обслуговування та підготовки особового складу для експлуатації комплексів Javelin впродовж всього їх життєвого циклу.

Нагадаємо, у лютому Міноборони США підписало з виробником комплексів Javelin контракт на їх виготовлення для низки інших держав, серед яких і Україна.