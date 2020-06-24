Javelin для ВСУ: поступила пилотная партия ракет по программе «Международные военные продажи» США

Переносной комплекс Javelin, фото: United States Army

https://racurs.ua/n140192-javelin-dlya-vsu-postupila-pilotnaya-partiya-raket-po-programme-mejdunarodnye-voennye-prodaji.html

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Ракеты Javelin, предназначенные для применения в современных противотанковых комплексах, поступили для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В рамках пилотного проекта по программе американского правительства «Международные военные продажи» украинские военные получат одну из последних модификаций этих ракет — FGM-148E. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В декабре 2019 года был подписан соответствующий контракт на общую сумму 36,5 млн долл.

В Украину в середине июня пришли ракеты и вспомогательное оборудование на сумму более 27 млн ​​долл. США.

Получение остальных товаров военного назначения ожидается в 2021—2022 годах.

Отмечается, что ВСУ по этому пилотному проекту получат не только вооружение, но и услуги по его обслуживанию и подготовке личного состава для эксплуатации комплексов Javelin на протяжении всего их жизненного цикла.

Напомним, в феврале Минобороны США подписало с производителем комплексов Javelin контракт на их изготовление для ряда других государств, среди которых и Украина.