Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140222-doschi-v-ukrayini-prypynyautsya-prognoz-pogody-na-25-chervnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 24 червня буде складною в західних областях. Дощі з грозами прогнозують у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

В інших регіонах очікується хмарність з проясненнями. Вночі прогнозують від 13° до 19° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−30° вище нуля. Вітер завтра північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві найближчої доби повинна бути малохмарна і без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі доби покажуть 15−17° тепла, а вдень 26−28° тепла за Цельсієм. У Харкові теж прогнозують хмарність з проясненнями. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Гідрометцентр завтра обіцяє в Одесі дощі з грозами впродовж доби. Температурні показники в курортному місті наступні: вночі температура повітря 17−19° тепла, а вдень — 28−30° вище нуля.

Погодні умови у Львові у четвер будуть все ще складними — обіцяють грози та опади. Температура повітря вночі очікується 14−16° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля. Зливи у Карпатах та грози теж очікуються завтра. Вночі повітря прогріється до 14−16° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, сильні зливи призвели до утворення паводків в Україні. Зокрема, постраждав гірськолижний курорт «Буковель» та навколишні населені пункти.