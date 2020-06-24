ЗНО 2020 у західних областях пропонують відкласти через повені. Фото: panorama.if.ua

https://racurs.ua/ua/n140223-zno-2020-u-zahidnyh-oblastyah-proponuut-vidklasty-cherez-poveni.html

Ракурс

ЗНО 2020 через сильні повені у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пропонують перенести на більш пізній термін. Повені були викликані сильними дощами, які стали причиною затоплення багатьох населених пунктів.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пропонують усім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які не мають можливості дістатися до пунктів тестування або сумніваються, що можуть дістатися до цих пунктів, здати тести пізніше.

На сайтах Львівського та Івано-Франківського регіональних центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії ЗНО. Для участі у додатковій сесії учасники повинні подати таку заяву.

Прем'єр-міністр України Денис Шмыгаль підчас брифінгу теж підняв питання відносно складання ЗНО в областях, які постраждали від повені. Шмигаль заявив, що наразі понад сотні дітей опинилися заблокованими у своїх населених пунктах і фізично не зможуть приїхати до пунктів складання ЗНО.

Прем'єр-міністр запевнив, що випускникам і батькам не варто перейматися із цього приводу. Діти зможуть пізніше здати ЗНО, місце і час проведення яких буде визначено трохи пізніше.

Шмигаль додав, що наразі потрібно думати про збереження життя і здоров’я людей.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський підписав закон, який фактично звільняє випускників від обов’язкового ЗНО. Тестування можуть не проходити випускники 11-х класів, які не планують цього року вступати до вузів.