Государству могут облегчить взыскание соцпомощи, фото: «Волынь-Нова»

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Социальную помощь, необоснованно полученную гражданами, государству будет проще взимать в судах, если Верховная Рада поддержит законопроект № 3551, поданный вчера в парламент.

Инициатором законопроекта является глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов народный депутат из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект предлагает освободить от уплаты судебного сбора органы соцзащиты, которых этого права лишили в октябре 2017 года.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что на органы соцзащиты возложена обязанность обращаться в суд в случае отказа граждан добровольно вернуть неправомерно полученные государственные выплаты. Всего за 2019 год органы соцзащиты оплатили судебных пошлин на 9,5 млн грн.

Хотя в масштабах государства сумма уплаты судебного сбора является небольшой, на уровне территориальных общин это ощутимые средства, отмечает Третьякова. В результате некоторые органы соцзащиты не имели средств на уплату судебного сбора, из-за чего в госбюджет в 2019 году не вернулись 13 млн грн.

Третьякова отмечает, что в Украине вступил в силу закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», однако его полноценная реализация находится под угрозой, поскольку выполнение функций государства поставлено в зависимость от возможностей органов местной власти.

Напомним, в мае в Украине заработала программа «детских» выплат ФЛП.