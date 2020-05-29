Державі можуть полегшити стягнення соцдопомоги, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/ua/n138990-sluga-tretyakova-proponuie-sprostyty-styagnennya-z-gromadyan-neob-runtovano-otrymanoyi-socdopomogy.html

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Соціальну допомогу, необґрунтовано отриману громадянами, державі буде простіше стягувати в судах, якщо Верховна Рада підтримає законопроект № 3551, поданий вчора до парламенту.

Ініціатором законопроекту є голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів народний депутат з фракції «Слуга народу» Галина Третьякова. Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроект пропонує звільнити від сплати судового збору органи соцзахисту, яких цього права позбавили в жовтні 2017 року.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що на органи соцзахисту покладено обов’язок звертатися до суду в разі відмови громадян добровільно повернути неправомірно отримані державні виплати. Загалом за 2019 рік органи соцзахисту сплатили судових зборів на 9,5 млн грн.

Хоча в масштабах держави сума сплати судового збору є невеликою, на рівні територіальних громад це відчутні кошти, наголошує Третьякова. В результаті деякі органи соцзахисту не мали коштів на сплату судового збору, через що до держбюджету у 2019 році не повернулось 13 млн грн.

Третьякова наголошує, що в Україні набрав чинності закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», проте його повноцінна реалізація перебуває під загрозою, оскільки виконання функцій держави поставлене в залежність від спроможності органів місцевої влади.

Нагадаємо, у травні в Україні запрацювала програма «дитячих» виплат ФОПам.