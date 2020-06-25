Справа Стерненка. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n140263-spravu-sternenka-peredaut-do-sudu-bez-provedennya-slidchyh-diy-dokument.html

Ракурс

Сергій Стерненко, український активіст і колишній керівник одеського «Правого сектора», заявив, що Служба безпеки України (СБУ) завершила розслідування кримінального провадження щодо нього. Це провадження стосується замаху на Стерненка в травні 2018 року — тоді в Одесі на нього напали двоє чоловіків, обороняючись, він завдав одному з них смертельне поранення.

Саме за цією справою Стерненко проходить як підозрюваний — його звинувачують в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю. 15 червня йому обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту, а сьогодні повідомили про завершення досудового розслідування. Про це сам Стерненко написав на своїй сторінці в Facebook.

Він вважає, що рішення про завершення досудового розслідування було прийнято за дорученням прокурора Миколи Бозовуляка, «підконтрольного Венедіктовій». Він також зазначив, що за два тижні відтоді, як йому повідомили про підозру, слідство не провело ніяких слідчих дій.

При тому що, коли прокурор просив дати мені домашній арешт, він посилався саме на те, що є різні ризики, тому що їм треба було провести низку слідчих дій. Уже все, не треба, — написав активіст.

Він також зазначив, що сторона захисту навіть не встигла оскаржити запобіжний захід — розгляд апеляційної скарги відбудеться тільки завтра.

Тепер кримінальне провадження передадуть до суду. Стерненко вважає, що це буде одеський суд, і справу передадуть «у місто, яким керує замовник нападів на нього». Він також зазначив, що такий турборежим і ймовірна передача кримінального провадження на розгляд до суду Одеси свідчить про те, що генпрокурор Ірина Венедіктова тиснула на прокурорів.

Це означає, що ОГПУ за сприяння Авакова планують мене якнайшвидше засудити за те, що я не помер. Ну що ж, цю війну вони програють. А кожен причетний до цього фарсу буде нести відповідальність, — зазначив активіст.

Розгляд апеляційної скарги призначено на 26 червня, 11.00. Апеляцію розглядатиме Київський апеляційний суд.