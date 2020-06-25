Дело Стерненко. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n140263-delo-sternenko-peredaut-v-sud-bez-provedeniya-sledstvennyh-deystviy-dokument.html

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Сергей Стерненко, украинский активист и бывший руководитель одесского «Правого сектора», заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование уголовного производства в отношении него. Это производство касается покушения на Стерненко в мае 2018 года — тогда в Одессе на него напали двое мужчин, обороняясь, он нанес одному из них смертельное ранение.

Именно по этому делу Стерненко проходит как подозреваемый — его обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. 15 июня ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а сегодня сообщили о завершении досудебного расследования. Об этом сам Стерненко написал на своей странице в Facebook.

Он считает, что решение о завершении досудебного расследования было принято по поручению прокурора Николая Бозовуляка, «подконтрольного Венедиктовой». Он также отметил, что за две недели с тех пор, как ему сообщили о подозрении, следствие не провело никаких следственных действий.

При этом, когда прокурор просил дать мне домашний арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им надо было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо, — написал активист.

Он также отметил, что сторона защиты даже не успела обжаловать меру пресечения — рассмотрение апелляционной жалобы состоится только завтра.

Далее уголовное производство передадут в суд. Стерненко считает, что это будет одесский суд, и дело передадут «в город, которым руководит заказчик нападений на него». Он также отметил, что такой турборежим и вероятная передача уголовного производства на рассмотрение в суд Одессы свидетельствует о том, что генпрокурор Ирина Венедиктова давила на прокуроров.

Это означает, что ОГПУ при содействии Авакова планируют меня как можно быстрее осудить за то, что я не умер. Ну что же, эту войну они проиграют. А каждый, кто причастен к этому фарсу, будет нести ответственность, — отметил активист.

Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения назначено на 26 июня, 11.00. Апелляцию будет рассматривать Киевский апелляционный суд.