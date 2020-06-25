Питбуль Тора. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n140261-pitbul-ushel-s-molotka-za-500-grn-minust-sam-prodaet-i-pokupaet-sobak-video.html

Ракурс

Продажа собаки на аукционе по решению суда стала реальностью нашей жизни. Питбуль, искусавший несколько человек, ушел с молотка на торгах, которые были организованы Министерством юстиции. Это была пятая попытка Минюста продать собаку по кличке Тора, которую выставили в качестве лота на Openmarket CETAM по решению суда. Нового хозяина Тора нашла среди членов Минюста, питбуля за 500 грн приобрела замминистра юстиции Валерия Коломиец.

Решением суда Тора была забрана у хозяев в связи с тем, что они не занимались воспитанием этой очень агрессивной породы собак. Пса боялись соседи, которые неоднократно прочувствовали на себе «железную хватку» Торы, сообщает Коломиец в Facebook.

Питбуль выставлялся на торги с конца 2019 года. Во время торгов один из участников аукциона, который сохранил инкогнито, предложил за собаку 11 тыс. грн. Однако деньги победитель аукциона так и не заплатил.

Поэтому Коломиец решила принять участие в аукционе и купила Тору. Теперь замминистра будет искать кинологическую службу, в которую питбуля можно будет отдать на «перевоспитание». Она очень надеется, что после этого Тора не будет представлять угрозы для общества.

Также Коломиец добавила, что на аукционе домашних собак продают с 2015 года, а не только по инициативе новых властей.

Как ранее писал «Ракурс», министр юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст выставляет на торги конфискованную собаку не за долги хозяина. Животное искусало человека, поэтому суд постановил оштрафовать хозяина и забрать его собаку.