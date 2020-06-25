Пітбуль Тора. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n140261-pitbul-pishov-z-molotka-za-500-grn-min-ust-sam-prodaie-i-kupuie-sobak-video.html

Ракурс

Продаж собаки на аукціоні за рішенням суду став реальністю нашого життя. Пітбуль, який покусав кількох людей, пішов з молотка на торгах, які були організовані Міністерством юстиції. Це була п’ята спроба Мін’юсту продати собаку по кличці Тора, яку виставили у якості лота на Openmarket CETAM за рішенням суду. Нового господаря Тора знайшла серед членів Мін’юсту, пітбуля за 500 грн придбала заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

Рішенням суду Тору забрали у господарів у зв’язку з тим, що вони не займалися вихованням цієї дуже агресивної породи собак. Пса боялися сусіди, які неодноразово відчули на собі «залізну хватку» Тори, повідомляє Коломієць у Facebook.

Пітбуля виставляли на торги з кінця 2019 року. Під час торгів один із учасників аукціону, який зберіг інкогніто, запропонував за собаку 11 тис. грн. Однак грошей переможець аукціону так і не заплатив.

Тому Коломієць вирішила взяти участь в аукціоні і купила Тору. Тепер замміністра шукатиме кінологічну службу, до якої пітбуля можна буде віддати на «перевиховання». Вона дуже сподівається, що після цього Тора не становитиме загрози для суспільства.

Також Коломієць додала, що на аукціоні домашніх собак продають із 2015 року, а не лише за ініціативи нової влади.

Як раніше писав «Ракурс», міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Мін’юст виставляє на торги конфісковану собаку не за борги господаря. Тварина покусала людину, тому суд вирішив оштрафувати господаря і забрати його собаку.