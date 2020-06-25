Ипотеку под 10% запускает «ПриватБанк», фото — Деньги

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Ипотеку под 10% годовых запускает государственный «ПриватБанк». Сегодня в этом финучреждении сообщили условия программы, которая стартует с 1 июля.

Кредитование покупки жилья становится доступным, поскольку цена кредита для граждан существенно снижается и составит 9,99% годовых.

Речь идет о государственной программе «Доступное жилье под 10%". В банке обещают, что ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

Заемщик может приобрести жилье на вторичном рынке и квартиры в новостройках, которые, правда, уже введены в эксплуатацию. В «ПриватБанке» обещают скидки на жилье, которое будет предлагаться банком.

В финучреждении предполагают, что клиентами программы «Доступное жилье под 10%" могут стать более 300 тыс. граждан.

Одобрил введение льготной программы «ПриватБанка» и президент Владимир Зеленский. Он несколько раз публично подчеркивал, что «дожмет банки», чтобы те снизили проценты по кредитам.

Проценты на приобретение жилья, которые существовали на рынке, являются для многих украинцев неподъемным грузом. Рад, что банки понимают это и делают эффективные шаги, — говорится в заявлении главы государства.



Зеленский напомнил, что ранее другой национализированный банк — «Укргазбанк» — объявил о запуске ипотеки под 8,8% годовых. Правда, эта программа пока доступна только для клиентов банка в Харькове.

Ипотека — залог земли, недвижимого имущества, при котором земля и (или) имущество, составляющее предмет залога, остается у залогодателя или третьего лица.