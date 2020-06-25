Іпотеку під 10% запускає «ПриватБанк» — умови держпрограми, фото — Деньги

https://racurs.ua/ua/n140281-ipoteku-pid-10-zapuskaie-pryvatbank-umovy-derjprogramy.html

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Іпотеку під 10% річних запускає державний «ПриватБанк». Сьогодні у цій фінустанові повідомили умови програми, яка стартує з 1 липня.

Кредитування купівлі житла стає доступнішим, оскільки ціна кредиту для громадян істотно знижується і становитиме 9,99% річних.

Йдеться про державну програму «Доступне житло під 10%". У банку обіцяють, що іпотеку можна буде отримати на термін до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла.

Позичальник може придбати житло на вторинному ринку і квартири у новобудовах, які, щоправда, вже введені в експлуатацію. В «ПриватБанку» обіцяють знижки на житло, що буде пропонуватися банком.

У фінустанові припускають, що клієнтами програми «Доступне житло під 10%" можуть стати понад 300 тис. громадян.

Привітав запровадження пільгової програми «ПриватБанку» й президент Володимир Зеленський. Він декілька разів публічно наголошував, що «дотисне банки», аби ті знизили відсотки за кредитами.

Відсотки на придбання житла, які існували на ринку, є для багатьох українців непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки, — йдеться у заяві глави держави.



Зеленський нагадав, що раніше інший націоналізований банк — «Укргазбанк» — оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних. Щоправда, ця програма поки доступна для клієнтів банку в Харкові.

Іпотека — застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.