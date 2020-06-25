Айдер Муждабаєв. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n140280-jurnalist-mujdabaiev-ogoloshenyy-rosiieu-u-rozshuk-nibyto-cherez-zaklyky-do-teroryzmu.html

Ракурс

Журналіст Айдер Муждабаєв оголошений у міжнародний розшук Слідчим комітетом Російської Федерації. Йому також заочно пред’явлено звинувачення у нібито публічних закликах у мережі інтернет до здійснення терористичної діяльності, а також виправдання тероризму.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Російської Федерації.

На думку СК РФ, Муждабаєв є громадянином Росії, хоча журналіст давно отримав українське громадянство і з 2015 року проживає в Україні.

Слідство стверджує, що журналіст розмістив на своїй сторінці в Facebook два повідомлення, у яких закликав за допомогою насильницьких дій захопити громадян РФ, які перебували на території України, щоб потім їх обміняти на режисера Олега Сенцова.

Як відомо, Муждабаєв із 1998 року працював у редакції газети «Московський комсомолець», а з 2008 року обіймав посаду заступника головного редактора видання. У 2015 році журналіст переїхав жити до України і зайняв посаду заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR.

Муждабаєв відреагував на дії СК РФ і опублікував у Facebook пост, у якому «подякував гестапо російського рейху за високу оцінку» його участі в боротьбі з російською агресією.

Як раніше писав «Ракурс», Муждабаєв заявляв, що кримськотатарські телеканали ATR і Lale можуть припинити мовлення на Крим, тому що у них немає коштів на оплату трансляції через супутник.