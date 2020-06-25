Айдер Муждабаев. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n140280-jurnalist-mujdabaev-obyavlen-rossiey-v-rozysk-yakoby-iz-za-prizyvov-k-terrorizmu.html

Ракурс

Журналист Айдер Муждабаев объявлен в международный розыск Следственным комитетом Российской Федерации. Ему также заочно предъявлено обвинение в якобы публичных призывах в сети интернет к осуществлению террористической деятельности, а также оправдании терроризма.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По мнению СК РФ, Муждабаев является гражданином России, хотя журналист давно получил украинское гражданство и с 2015 года проживает в Украине.

Следствие утверждает, что журналист разместил на своей странице в Facebook два поста, в которых призывал с помощью насильственных действий захватить граждан РФ, которые пребывали на территории Украины, чтобы затем их обменять на режиссера Олега Сенцова.

Как известно, Муждабаев с 1998 года работал в редакции газеты «Московский комсомолец», а с 2008 года занимал должность заместителя главного редактора издания. В 2015 году журналист переехал жить в Украину и занял должность заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR.

Муждабаев отреагировал на действие СК РФ и опубликовал в Facebook пост, в котором «поблагодарил гестапо русского рейха за высокую оценку» его участия в борьбе с российской агрессией.

Как ранее писал «Ракурс», Муждабаев заявлял, что крымскотатарские телеканалы ATR и Lale могут прекратить вещание на Крым, потому что у них нет средств на оплату трансляции через спутник.