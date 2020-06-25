«Слуга народу» знайшла метод боротьби зі скандалами своїх нардепів

https://racurs.ua/ua/n140283-frakciya-zelenskogo-vyznachylasya-scho-robyty-zi-skandalnymy-vyslovluvannyamy-nardepiv.html

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«Слуга народу» знайшла метод боротьби зі скандалами своїх нардепів — заступник голови президентської фракції у парламенті Євгенія Кравчук переконана, що краще оперативно «сказати правду і вибачитися».

Легко аналізувати заднім числом… Найголовніший висновок: треба якнайшвидше сказати правду і вибачитися, — заявила Кравчук в інтерв’ю «Вести».

За її словами, у партії Зеленського є команда, яка займається інформаційним хабом. Депутат переконана, що про комунікаційні «провали» «слуг» згадують через появу хайпових заголовків після того, як «той чи інший депутат невірно висловиться».

Найпростіше сказати, що щось провалено… Не можна сказати, що наші комунікації побудовані ідеально, але багато речей нам вдалися. Що стосується партії, то тут йдеться про унікальний контент, який ми робимо для соцмереж, газети, відео, — наголосила нардеп.



Нагадаємо, цього тижня нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова опинилася в епіцентрі скандалу після публікації відеозапису інтерв’ю, в якому вона розповідає про «дітей низької якості», стерилізацію безробітних і зловживання державними пільгами. Заяви Третьякової спричинили вибухову реакцію соцмереж та критику омбудсмена.

Кількома днями раніше сексистськими висловлюваннями на адресу колеги-«слуги» також прославилися глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко та керівник фракції в Раді Давид Арахамія.