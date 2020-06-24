Корнієнко через добу пригадав прізвище «корабельної сосни», скріншот відео

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Скандал у «Слузі народу» продовжують гасити його учасники. Керівнику партії Олександру Корнієнку здалося замало вибачень, які він вчора увечері виказав колезі по партії Ірині Аллахвердієвій за сексистський діалог з Давідом Арахамією.

Через добу після появи відео про потужну, наче «корабельну сосну», жінку-політика Корнієнко ще раз вийшов в ефір з вибаченнями.

Він сказав, що обговорював вроду Аллахвердієвої в абсолютно неприйнятній формі, хоч це були його «щирі враження». Нардеп знову заявив, що розмова могла бути компільованою, оскільки у другій частині він говорив Арахамії про іншу людину, яку СН запрошує до участі в праймеріз на виборах мера Миколаєва.

Начебто йдеться про Тетяну Домбровську, яка вразила Корнієнка «енергією і запалом». Голова СН вважає, що форму для вираження захоплення Домбровською він також обрав «неоднозначну, а місцями неприйнятну». Він попросив у Домбровської вибачення і водночас запросив на праймеріз.

Корнієнко пояснив, чому раніше заявляв про монтаж запису.

Справді, в прямому ефірі це неможливо зробити. Можливо, під час стріму втратився сигнал чи ще щось. Мені прикро за ситуацію, — сказав нардеп.

Нагадаємо, що вчора в Миколаєві керівники фракції «Слуга народу» Корнієнко і Арахамія під час робочої поїздки до Миколаєва неформально обговорювали свою колегу по фракції Аллахвердієву. Місцеві журналісти записали їхню розмову, коли політики думали, що мікрофони вимкнені.

Корнієнко, зокрема, оцінив політика як «робочу бабу» і «взагалі красуню», хоча назвав її «трохи піддутою». Пізніше всі троє депутатів назвали розмову монтажем.

Сьогодні в одному з телеграм-каналів з’явилася інформація про те, що політтехнологи партії «Слуга народу» підготували «темники», які покликані пояснити депутатам як потрібно реагувати на сексистський скандал за участю керівництва «слуг».

Для «слуг» начебто розписали наступні завдання, які їм необхідно вирішити під час публічної реакції на інцидент. Головні з них такі:

не допустити втягування в скандал президента і глави його офісу;

нівелювати інформаційний привід, деактивувати інформаційну бомбу на стадії «зльоту»;

вказати на замовну природу появи скандалу.

Загальною рекомендацією для спікерів СН є теза про монтаж відео і вирвані з контексту фрази, а також намір «дестабілізувати команду президента і її лідерів».

Мережа тим часом продовжує жартувати про Корнієнка з Арахамією. Інколи доволі жорстко.