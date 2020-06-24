Корниенко через сутки вспомнил фамилию «корабельной сосны», скриншот видео

https://racurs.ua/n140225-kornienko-cherez-sutki-vspomnil-familiu-korabelnoy-sosny-foto-video.html

Ракурс

Скандал в «Слуге народа» продолжают тушить его участники. Руководителю партии Александру Корниенко показалось мало извинений, которые он вчера вечером выразил коллеге по партии Ирине Аллахвердиевой по поводу сексистского диалога с Давидом Арахамией.

Через сутки после появления видео о мощной, как «корабельная сосна», женщине-политике Корниенко еще раз вышел в эфир с извинениями.

Он сказал, что обсуждал красоту Аллахвердиевой в абсолютно неприемлемой форме, хотя это были его «искренние впечатления». Нардеп вновь заявил, что разговор мог быть скомпилированным, поскольку во второй части он говорил Арахамии о другом человеке, которого СН приглашает к участию в праймериз на выборах мэра Николаева.

Якобы речь идет о Татьяне Домбровской, которая поразила Корниенко «энергией и задором». Председатель СН считает, что форму выражения восхищения Домбровской он выбрал «неоднозначную, а местами неприемлемую». Он попросил у Домбровской извинения и одновременно пригласил на праймериз.

Корниенко объяснил, почему раньше заявлял о монтаже записи.

Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. Возможно, во время стрима оборвался сигнал или еще что. Мне обидно по поводу этой ситуации, — сказал нардеп.

Напомним, что вчера в Николаеве руководители фракции «Слуга народа» Корниенко и Арахамия во время рабочей поездки в Николаев неформально обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву. Местные журналисты записали их разговор, когда политики думали, что микрофоны выключены.

Корниенко, в частности, оценил политика как «рабочую бабу» и «вообще красавицу», хотя назвал ее «немного поддутой». Позже все трое депутатов назвали разговор монтажом.

Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что политтехнологи партии «Слуга народа» подготовили «темники», которые призваны объяснить депутатам как нужно реагировать на сексистский скандал с участием руководства «слуг».

Для «слуг» якобы расписали следующие задачи:

не втягивать в скандал президента и главу его офиса;

нивелировать информационный повод, отключить информационную бомбу на стадии «взлета»;

указать на заказную природу появления скандала.

Общей рекомендацией для спикеров СН является тезис о монтаже видео и вырванных из контекста фразах, а также о намерении «дестабилизировать команду президента и ее лидеров».

Сеть между тем продолжает шутить о Корниенко с Арахамией. Иногда достаточно жестко.