Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Корниенко через сутки вспомнил фамилию «корабельной сосны», скриншот видео

Корниенко через сутки вспомнил фамилию «корабельной сосны» (ФОТО, ВИДЕО)

24 июн 2020, 18:04
999

Скандал в «Слуге народа» продолжают тушить его участники. Руководителю партии Александру Корниенко показалось мало извинений, которые он вчера вечером выразил коллеге по партии Ирине Аллахвердиевой по поводу сексистского диалога с Давидом Арахамией.

Через сутки после появления видео о мощной, как «корабельная сосна», женщине-политике Корниенко еще раз вышел в эфир с извинениями.

Он сказал, что обсуждал красоту Аллахвердиевой в абсолютно неприемлемой форме, хотя это были его «искренние впечатления». Нардеп вновь заявил, что разговор мог быть скомпилированным, поскольку во второй части он говорил Арахамии о другом человеке, которого СН приглашает к участию в праймериз на выборах мэра Николаева.

Якобы речь идет о Татьяне Домбровской, которая поразила Корниенко «энергией и задором». Председатель СН считает, что форму выражения восхищения Домбровской он выбрал «неоднозначную, а местами неприемлемую». Он попросил у Домбровской извинения и одновременно пригласил на праймериз.

Корниенко объяснил, почему раньше заявлял о монтаже записи.

Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. Возможно, во время стрима оборвался сигнал или еще что. Мне обидно по поводу этой ситуации, — сказал нардеп.

Напомним, что вчера в Николаеве руководители фракции «Слуга народа» Корниенко и Арахамия во время рабочей поездки в Николаев неформально обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву. Местные журналисты записали их разговор, когда политики думали, что микрофоны выключены.

Корниенко, в частности, оценил политика как «рабочую бабу» и «вообще красавицу», хотя назвал ее «немного поддутой». Позже все трое депутатов назвали разговор монтажом.

Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что политтехнологи партии «Слуга народа» подготовили «темники», которые призваны объяснить депутатам как нужно реагировать на сексистский скандал с участием руководства «слуг».

Для «слуг» якобы расписали следующие задачи:

  • не втягивать в скандал президента и главу его офиса;
  • нивелировать информационный повод, отключить информационную бомбу на стадии «взлета»;
  • указать на заказную природу появления скандала.

Общей рекомендацией для спикеров СН является тезис о монтаже видео и вырванных из контекста фразах, а также о намерении «дестабилизировать команду президента и ее лидеров».

Сеть между тем продолжает шутить о Корниенко с Арахамией. Иногда достаточно жестко.


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров