Корниенко через сутки вспомнил фамилию «корабельной сосны» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140225-kornienko-cherez-sutki-vspomnil-familiu-korabelnoy-sosny-foto-video.htmlРакурс
Скандал в «Слуге народа» продолжают тушить его участники. Руководителю партии Александру Корниенко показалось мало извинений, которые он вчера вечером выразил коллеге по партии Ирине Аллахвердиевой по поводу сексистского диалога с Давидом Арахамией.
Через сутки после появления видео о мощной, как «корабельная сосна», женщине-политике Корниенко еще раз вышел в эфир с извинениями.
Он сказал, что обсуждал красоту Аллахвердиевой в абсолютно неприемлемой форме, хотя это были его «искренние впечатления». Нардеп вновь заявил, что разговор мог быть скомпилированным, поскольку во второй части он говорил Арахамии о другом человеке, которого СН приглашает к участию в праймериз на выборах мэра Николаева.
Якобы речь идет о Татьяне Домбровской, которая поразила Корниенко «энергией и задором». Председатель СН считает, что форму выражения восхищения Домбровской он выбрал «неоднозначную, а местами неприемлемую». Он попросил у Домбровской извинения и одновременно пригласил на праймериз.
Корниенко объяснил, почему раньше заявлял о монтаже записи.
Действительно, в прямом эфире это невозможно сделать. Возможно, во время стрима оборвался сигнал или еще что. Мне обидно по поводу этой ситуации, — сказал нардеп.
Напомним, что вчера в Николаеве руководители фракции «Слуга народа» Корниенко и Арахамия во время рабочей поездки в Николаев неформально обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву. Местные журналисты записали их разговор, когда политики думали, что микрофоны выключены.
Корниенко, в частности, оценил политика как «рабочую бабу» и «вообще красавицу», хотя назвал ее «немного поддутой». Позже все трое депутатов назвали разговор монтажом.
Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что политтехнологи партии «Слуга народа» подготовили «темники», которые призваны объяснить депутатам как нужно реагировать на сексистский скандал с участием руководства «слуг».
Для «слуг» якобы расписали следующие задачи:
- не втягивать в скандал президента и главу его офиса;
- нивелировать информационный повод, отключить информационную бомбу на стадии «взлета»;
- указать на заказную природу появления скандала.
Общей рекомендацией для спикеров СН является тезис о монтаже видео и вырванных из контекста фразах, а также о намерении «дестабилизировать команду президента и ее лидеров».
Сеть между тем продолжает шутить о Корниенко с Арахамией. Иногда достаточно жестко.