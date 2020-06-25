Інвестиції в Україну. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n140284-inozemnyh-investoriv-vyrishyly-zamanyty-v-ukrayinu-novovvedennyam.html

Ракурс

Інвестиції в Україну є першочерговим завданням уряду, адже це дозволить не тільки підняти з колін вітчизняну економіку, а й відмовитися від кредитів МВФ. Кабмін схвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту по впровадженню та реалізації в Україні електронного резидентства».

Це рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

Нововведення передбачає впровадження механізму отримання зацікавленими іноземцями та особами без громадянства статусу електронного резидента. Для отримання цього статусу іноземцю не потрібно залишати країни проживання і приїжджати до України.

Іноземці зі статусом електронного резидента в онлайн режимі зможуть отримувати адміністративні послуги, а також здійснювати інші дії, як в Україні, так і за її межами.

Наприклад, електронні резиденти зможуть відкривати рахунки в українських банках, укладати електронні договори і т. п.

В уряді вважають, що цей експериментальний проект допоможе залучити в Україну іноземних інвесторів і оздоровити в країні інвестиційний клімат, що спричинить за собою зростання ВВП і поліпшить наповнюваність державного бюджету.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський впевнений, що «інвестиційна няня» дозволить залучити в країну додаткові інвестиції.