Коронавирус в Украине. Фото: Pexels

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Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 40 тыс. человек. За последние сутки заболело рекордное количество людей — 994. Это самое большое количество новых больных за весь период пандемии.

Больше всего новых инфицированных — во Львовской области, там коронавирус диагностировали у 204 человек. Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

На втором месте по количеству новых больных — Одесская область, там коронавирус диагностировали у 95 человек. По 85 инфицированных — в Закарпатской области и Киеве.

Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 16 пациентов, а выздоровели 349 человек. Сейчас в Украине более 21 тыс. активных больных. За весь период пандемии выздоровело почти 18 тыс. человек, а умерло 1 тыс. 67 больных.

Не зафиксированы новые случаи заболевания в Херсонской и Луганской областях.

Напомним, после нескольких дней снижения количества новых больных в Украине снова начали фиксировать рекордные «коронавирусные» показатели. Вчера было зарегистрировано 940 новых случаев инфицирования COVID-19. До сегодняшнего дня это был самый высокий суточный показатель заражения с начала эпидемии в Украине.