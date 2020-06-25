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Коронавірус в Україні. Фото: Pexels

Майже 1 тис. нових хворих на коронавірус зафіксовано в Україні (ІНФОГРАФІКА)

25 чер 2020, 09:14
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Коронавірус в Україні діагностовано у понад 40 тис. осіб. За останню добу захворіла рекордна кількість людей — 994. Це найбільша кількість нових хворих за весь період пандемії.

Найбільше нових інфікованих — у Львівській області, там коронавірус діагностували у 204 осіб. Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони.

На другому місці за кількістю нових хворих — Одеська область, там коронавірус діагностували у 95 осіб. По 85 інфікованих — у Закарпатській області та Києві.

Окрім того, за добу від коронавірусу померли 16 пацієнтів, а одужали 349 осіб. Наразі в Україні понад 21 тис. активних хворих. За весь період пандемії одужало майже 18 тис. осіб, а померло 1 тис. 67 хворих.

Не зафіксовані нові випадки захворювання у Херсонській та Луганській областях.


Коронавірус в Україні. Графіка: РНБО

Нагадаємо, після декількох днів зниження кількості нових захворювань в Україні знову почали фіксувати рекордні «коронавірусні» показники. Вчора було зареєстровано 940 нових випадків інфікування COVID-19. До сьогоднішнього дня це був найвищий добовий показник зараження від початку епідемії в Україні.


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