Дело Шеремета. Фото: ЕРА

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Дело Павла Шеремета об убийстве украинского журналиста, которое произошло в июле 2016 года, расследуется вот уже четыре года. Первые несколько лет следствие практически стояло на месте, но в конце прошлого года Министерство внутренних дел (МВД) нашло подозреваемых в убийстве — Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и Андрея Антоненко.

Все они, по версии следствия, были исполнителями преступления, но не организаторами. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «РБК-Украина».

По его словам, решение об объявлении подозрения Кузьменко, Дугарь и Антоненко было принято после длительного расследования. При этом, несмотря на то, что все улики против них косвенные, «в комплексе это является доказательной базой».

По мнению следствия, подозреваемые были исполнителями преступления, «которых вдохновили их кураторы». Личное мнение Геращенко — преступление было совершено из патриотических мотивов, они по каким-то причинам могли считать Шеремета врагом.

При этом кто именно был «куратором», в МВД до сих пор не знают. Геращенко лишь ответил, что «отрабатываются десятки версий» и сейчас есть трое подозреваемых. Однако объявлять подозрение им не спешат, потому что если следователь совершит ошибку, он же потом и понесет наказание за преследование невиновного человека.

Напомним, ранее сообщалось, что следствие завершило расследование уголовного производства в отношении Дугарь, Кузьменко и Антоненко. Подозреваемые получили соответствующие документы.