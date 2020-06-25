Штрафы в Украине. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/n140242-shtrafy-za-prevyshenie-skorosti-mogut-uvelichit-v-sem-raz.html

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Штрафы за превышение скорости в Украине на данный момент относительно небольшие — до 510 грн. Однако в Министерстве внутренних дел (МВД) считают, что такая сумма незначительная, поэтому водители и дальше продолжают нарушать скоростной режим.

В связи с этим был подготовлен законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости. В МВД предлагают штрафовать водителей, превысивших скорость на 50 км/ч, на 3 тыс. 400 грн. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью «РБК-Украина».

По словам Геращенко, он хотел бы ввести в Украине систему, которая действует в Финляндии или Швейцарии — там сумма штрафа зависит от дохода. Так, например, если бы в Украине обязали платить 2% от дохода и на нарушении поймали бы какого-то чиновника, который зарабатывает 10 млн грн, то государственная казна за раз пополнилась бы на 200 тыс. грн.

Он также напомнил, что в Киеве с 1 июня начала работать система автоматической фотофиксации нарушения скоростного режима. С момента запуска было зафиксировано более 300 тыс. нарушений. При этом в первый день работы камеры зафиксировали 68 тыс. нарушений, а 18 июня — 13 тыс. В МВД хотят, чтобы эта цифра достигла нуля.

Он также рассказал, что с 1 июля камеры автоматической фотофиксации будут фиксировать не только превышение скорости, но и контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.