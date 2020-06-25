В Пакистане действует черный рынок. Фото: Pexels

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Ракурс

Черный рынок, где можно приобрести плазму крови переболевших COVID-19, обнаружили в Пакистане.

Цены там колеблются от 950 до 3,5 тыс. фунтов стерлингов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местных медиков.

Отмечается, что инфицированные коронавирусом готовы платить такую цену, ведь в стране верят, что кровь излечившихся от коронавируса — это некое чудодейственное средство, способное спасти больных COVID-19, так как она содержит антитела к вирусу.

Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из донорской крови плазму, — рассказал один из местных медиков.

В стране более 180 тыс. инфицированных. По подсчетам экспертов, скорость распространения вируса в Пакистане сейчас одна из самых высоких в мире — более 5 тыс. новых случаев за день. Такой рост был спровоцирован ранней отменой карантина — ограничения в стране были сняты 18 мая.

В стране болеют более 7 тыс. медиков, а в больницах заканчиваются лекарства.

Напомним, ранее в Казахстане из-за пандемии коронавируса возвели блокпосты вблизи ряда городов. Их установили на въездах и выездах из городов Кокшетау и Степногорск Акмолинской области.