У Пакистані діє чорний ринок. Фото: Pexels

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Чорний ринок, де можна придбати плазму крові осіб, що перехворіли на COVID-19, виявили в Пакистані.

Ціни там коливаються від 950 до 3,5 тис. фунтів стерлінгів. Про це пише The Guardian із посиланням на місцевих медиків.

Зазначається, що інфіковані коронавірусом готові платити таку ціну, адже в країні вірять, що кров осіб, що вилікувалися від коронавірусу, — це якийсь чудодійний засіб, здатний врятувати хворих на COVID-19, бо вона містить антитіла до вірусу.

Лікарні в цьому участі не беруть, але угоди укладалися у мене на очах. Рідні або близькі пацієнтів приходять до тих, хто вже одужав, і просять їх стати донорами крові. Далі вони йдуть в приватну лабораторію і отримують із донорської крові плазму, — розповів один із місцевих медиків.

У країні понад 180 тис. інфікованих. За підрахунками експертів, швидкість поширення вірусу в Пакистані зараз одна з найвищих у світі — понад 5 тис. нових випадків за добу. Таке зростання було спровоковане раннім скасуванням карантину — обмеження в країні були зняті 18 травня.

У країні хворіють понад 7 тис. медиків, а в лікарнях закінчуються ліки.

Нагадаємо, раніше в Казахстані через пандемію коронавірусу звели блокпости поблизу низки міст. Їх встановили на в’їздах і виїздах із міст Кокшетау і Степногірськ Акмолинської області.