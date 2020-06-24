Блокпости в Казахстані. Фото: amazonaws.com

https://racurs.ua/ua/n140239-blokposty-v-kazahstani-pochaly-vstanovluvaty-cherez-pandemiu-covid-19.html

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У Казахстані через пандемію коронавірусу звели блокпости поблизу низки міст.

Їх встановили на в’їздах і виїздах з міст Кокшетау і Степногорськ Акмолинської області. В ці н7аселені пункти впускають лише окремі категорії громадян. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на головного санітарного лікаря регіону Айнагуль Мусіну.

Зазначається, що з 22.00 до 6.00 забороняється пересування жителів і автотранспорту по території даних міст. Також у містах заборонили проводити масові заходи, припинили роботу розважальні центри, кінотеатри та інші об'єкти із масовим скупченням людей. У містах припинили здійснювати температурні скринінги та профілактичний огляд. Також наразі не здійснюватиметься планова госпіталізація.

На вулицю заборонили виходити людям старше 65 років. Також існує заборона на прогулянки в парках, відвідування родичів, а також на проведення сімейних заходів.

Останні дані свідчать, що в Казахстані виявили 18 тис. 765 випадків зараження коронавірусом, одужали 11 тис. 585, померли 134 особи.

Нагадаємо, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заразився COVID-19 і знаходиться на самоізоляції. Наразі Назарбаєв продовжує працювати дистанційно. Загалом у червні коронавірусом в країні заразилися відразу три топ-чиновники Казахстану, включаючи главу МОЗ.