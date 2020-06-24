Гугл відзначатиме фейкові зображення.

https://racurs.ua/ua/n140238-gugl-pereviryatyme-dostovirnist-zobrajen.html

Ракурс

Гугл (Google), американська публічна транснаціональна корпорація, перевірятиме достовірність зображень.

Адміністрація популярного пошуковика оголосила, що запускає функцію перевірки походження, автентичність та контексту зображення в розділі «Зображення» (Google Images).

При пошуку зображень у Гугл, біля деяких з них буде напис «Перевірка фактів» (Fact Check). Коли натиснути на зображення, щоб переглянути його у більшому розмірі, то під ним буде зазначена інформація про достовірність. Про це повідомляється у блозі Google.

У компанії стверджують, що фактчекінг у розділі пошуку зображень допоможе користувачам робити висновки про картинки, які видає пошуковик.

Фотографії та відео — це неймовірний спосіб допомогти людям зрозуміти, що відбувається у світі. Але сила візуальних медіа має свої підводні камені⁠ - особливо коли виникають питання щодо походження, автентичності чи контексту зображення, — зазначили в компанії.

Нагадаємо, у травні компанія Google опублікувала нові правила, які забороняють публікацію на хостингу YouTube відео, що містять недостовірну інформацію про COVID-19.