Президент Зеленський. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n140237-zelenskyy-poobicyav-groshi-ta-jytlo-postrajdalym-vnaslidok-poveney-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, звернувся до мешканців областей, які постраждали внаслідок масштабних паводків.

Глава держави заявив, що держава надасть фінансову допомогу постраждалим внаслідок повені у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській області. Це йдеться у відеозверненні, яке Офіс президента опублікував в YouTube.

За словами президента, влада відновить зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Також Зеленський пообіцяв вирішити питання житла. Зруйновані та пошкоджені оселі або відновлять, або знайдуть нові.

Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково буде знайдено, — заявив Зеленський.

Український лідер заявив, що за прогнозом синоптиків, найближчими днями опади й рівень води в річках знизиться. Також влада планує розробити повноцінну стратегію, яка допоможе назавжди вирішити проблему паводків.

Нагадаємо, уряд пообіцяв виділити Івано-Франківській області 500 млн грн, які повинні піти на усунення наслідків повеней і загроз. Станом сьогодні, в області внаслідок негоди постраждали 165 населених пунктів, повністю зруйновані 19 мостів, решта — частково. Внаслідок стихійного лиха загинули троє осіб.