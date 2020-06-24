Паводки в Україні. Фото: ДСНС

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Івано-Франківська область отримає 500 млн грн для усунення наслідків повеней і загроз, які наразі існують для людей у регіоні.

Крім того, Прикарпаттю необхідно ще 82 млн додатково для відновлення зруйнованих дамб, що мають стримувати потоки води. З обласного резервного фонду вже виділили 1 млн грн, решту рішень ухвалять 25 червня на засіданні уряду. Про це 24 червня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу щодо ситуації з подоланням наслідків негоди в Івано-Франківській області.

Глава уряду закликав мешканців постраждалих районів звертатися за допомогою до голів об'єднаних територіальних громад або голів районів, щоб не зволікати з бюрократичними процесами.

Станом на 14 червня в області внаслідок негоди постраждали 165 населених пунктів, повністю зруйновані 19 мостів, решта — частково. Повністю стерті з лиця Землі декілька приватних будинків. Наразі встановлюється обсяг збитків.

Ситуація справді страшна. Востаннє подібна повінь була у 2008 році, тоді на Прикарпатті загинули 38 осіб. На сьогоднішній день, на жаль, також є троє жертв: двоє жінок і чоловік, тіло якого не вдається знайти, його забрала вода, — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, наразі ремонтні бригади займаються відновленням електропостачання в постраждалих селах і селищах, а газопостачання буде відновлюватися по мірі того, як буде відновлюватися інфраструктура. Деякі дороги повністю затоплені, то доводиться чекати, коли зійде вода.

Шмигаль додав, що в область направили чотири гелікоптери, один з яких вже евакуював двох вагітних. Також у Верховинський район доставили 3 т гуманітарної допомоги. На Прикарпаття перекинули 150 бійців гірської роти спецпризначення Національної гвардії, вони надаватимуть допомогу в гірських важкодоступних місцях. Усього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 1,5 тис. силовиків та рятувальників.

Також глава уряду зазначив, що з затопленої «коронавірусної» лікарні в Галичі евакуювали дев’ятеро хворих, перший поверх очистили, а обладнання перенесли.

Крім того, з берегів вийшов Дністер, який підтопив дороги міжнародного значення. Наразі хвиля паводків перекинулася на Тернопільщину. Найменше від стихії постраждала Закарпатська області — тут підтоплені три населені пункти. На Буковині постраждали чотири населені пункти, а на Львівщині — один.

А міністр культури Олександр Ткаченко додав, що на Прикарпатті може існувати проблема з питною водою, бо колодязі замулені. Також урядовець зазначив, що багато коштів буде необхідно для ремонту дамб та берегоукріплень.

Нагадаємо, через сильні паводки річка Дністер вийшла з берегів і ринула на набережну Могилів-Подільського у Вінницькій області. Міська влада не виключає збільшення обсягу затоплених територій.