Паводки в Украине. Фото: ГСЧС

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Ивано-Франковская область получит 500 млн грн для устранения последствий наводнений и угроз, которые сейчас существуют для людей в регионе.

Кроме того, Прикарпатью необходимо еще 82 млн дополнительно для восстановления разрушенных дамб, которые должны сдерживать потоки воды. Из областного резервного фонда уже выделили 1 млн грн, остальные решения примут 25 июня на заседании правительства. Об этом 24 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по ситуации с преодолением последствий непогоды в Ивано-Франковской области.

Глава правительства призвал жителей пострадавших районов обращаться за помощью к председателям объединенных территориальных общин или главам районов, чтобы не медлить с бюрократическими процессами.

По состоянию на 14 июня в области в результате непогоды пострадали 165 населенных пунктов, полностью разрушены 19 мостов, остальные — частично. Полностью стерты с лица Земли несколько частных домов. Сейчас устанавливается объем ущерба.

Ситуация действительно страшная. Последний раз подобное наводнение было в 2008 году, тогда на Прикарпатье погибли 38 человек. На сегодняшний день, к сожалению, также есть три жертвы: две женщины и мужчина, тело которого не удается найти, его забрала вода, — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, сейчас ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения в пострадавших селах и поселках, а газоснабжение будет восстанавливаться по мере того, как будет восстанавливаться инфраструктура. Некоторые дороги полностью затоплены, поэтому приходится ждать, когда сойдет вода.

Шмыгаль добавил, что в область направили четыре вертолета, один из которых уже эвакуировал двух беременных. Также в Верховинский район доставили 3 т гуманитарной помощи. На Прикарпатье переброшены 150 бойцов горной роты спецназначения Национальной гвардии, они будут оказывать помощь в горных труднодоступных местах. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены около 1,5 тыс. силовиков и спасателей.

Также глава правительства отметил, что из затопленной «коронавирусной» больницы в Галиче эвакуировали девять больных, первый этаж очистили, а оборудование перенесли.

Кроме того, из берегов вышел Днестр, который подтопил дороги международного значения. Сейчас волна паводков понеслась на Тернопольщину. Меньше всего от стихии пострадала Закарпатская области — здесь подтоплены три населенных пункта. На Буковине пострадали четыре населенных пункта, а на Львовщине — один.

А министр культуры Александр Ткаченко добавил, что на Прикарпатье может существовать проблема с питьевой водой, поскольку колодцы заилены. Также чиновник отметил, что много средств будет необходимо для ремонта дамб и берегоукреплений.

Напомним, из-за сильных паводков река Днестр вышла из берегов и хлынула на набережную Могилев-Подольского и Винницкой области. Городская власть не исключает увеличения объема затопленных территорий.