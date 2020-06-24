Президент Республіки Косово Хашим Тачі. Фото: ТАСС

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Хашим Тачі, чинний президент Республіки Косово, обвинувачується у військових злочинах.

Обвинувальний акт проти президента та колишнього глави парламенту країни подав спеціальний прокурор Міжнародного суду щодо злочинів у Косові. Про це повідомляє Euronews.

Також у Гаазі звинувачують дев’ять осіб у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людства. Вони підозрюються у вбивствах, тортурах, переслідуваннях і викраденнях людей. У прокуратурі зазначили, що вони відповідальні за вбивство майже 100 осіб, у тому числі косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп. Обвинувальний висновок подається як «результат тривалого розслідування, яке може довести озвучені звинувачення поза всяким сумнівом».

Як відомо, президент Косова Хашим Тачі керував антисербськими силами під час війни в Косові в кінці 1990-х років.

Військові злочини в Косові розслідувалися Міжнародним кримінальним трибуналом по колишній Югославії в Гаазі. У 2017 році трибунал припинив своє існування, а замість нього створили Спеціальний міжнародний суд щодо злочинів у Косові.

У 2019 році прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай пішов із посади після того, як той же суд викликав його за підозрою у злочинах проти людства.

Нагадаємо, у березні незалежна комісія ООН, яка розслідує потенційні військові злочини в Сирії, виявила факти причетності РФ до авіаударів, внаслідок яких загинули десятки мирних жителів, включаючи жінок та дітей.