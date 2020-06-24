Президент Республики Косово Хашим Тачи. Фото: ТАСС

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Хашим Тачи, действующий президент Республики Косово, обвиняется в военных преступлениях.

Обвинительный акт против президента и бывшего главы парламента страны подал специальный прокурор Международного суда по преступлениям в Косово. Об этом сообщает Euronews.

Также в Гааге обвиняют девять человек в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Они подозреваются в убийствах, пытках, преследованиях и похищениях людей. В прокуратуре отметили, что они ответственны за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп. Обвинительное заключение подается как «результат длительного расследования, которое может довести озвученные обвинения вне всякого сомнения».

Как известно, президент Косово Хашим Тачи руководил антисербскими силами во время войны в Косово в конце 1990-х годов.

Военные преступления в Косово расследовались Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В 2017 году трибунал прекратил свое существование, а вместо него создали Специальный международный суд по преступлениям в Косово.

В 2019 году премьер-министр Косово Рамуш Харадинай ушел с должности после того, как тот же суд вызвал его по подозрению в преступлениях против человечества.

Напомним, в марте независимая комиссия ООН, которая расследует потенциальные военные преступления в Сирии, выявила факты причастности РФ к авиаударам, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей.